Коломойский стал крупнейшим владельцем недвижимости в Кливленде

"Олигарх Игорь Коломойский и партнеры вложили миллионы в культовые небоскребы Кливленда и стали крупнейшими коммерческими арендодателями города, используя деньги, похищенные из крупнейшего банка Украины, утверждает прокуратура", - говорится в статье.

Согласно выводам американского следствия, средства поступали в Кливленд из украинского Приватбанка по схеме, по которой работники учреждения, лояльные Коломойскому, переводили деньги из банка на подконтрольные олигарху компании.

"Год за годом сотрудники банка выдавали миллионы ссуд компаниям, тайно находящимся под контролем олигарха и коллеги-миллиардера Геннадия Боголюбова и основанных на Британских Виргинских островах и на Кипре, чтобы скрыть поток денег, сообщила прокуратура в делах о конфискации", - говорится в статье.

Напомним, это вторая часть расследования Pittsburgh Post-Gazette о претензиях ФБР к украинскому олигарху. Первая была обнародована в ноябре и касалась скупки Коломойским промышленных предприятий в Огайо.

В августе 2020 года Министерство юстиции США потребовало конфискации двух объектов коммерческой недвижимости, приобретенных на средства, незаконно присвоенные у Приватбанка. Оба объекта общей стоимостью 70 млн долларов.

В марте 2021 года Государственный департамент США ввел санкции в отношении олигарха Игоря Коломойского в связи с причастностью к коррупции.