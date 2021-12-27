RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Коломойський став найбільшим власником нерухомості в Клівленді

Автор: Артем Горовенко

Ігор Коломойський став найбільшим власником нерухомості в Клівленді штат Огайо. За даними ФБР, схеми покупки нерухомості використовувалися для відмивання грошей.

Про це йдеться в розслідуванні Pittsburgh Post-Gazette, заснованому на звинуваченнях американської прокуратури.

"Олігарх Ігор Коломойський і партнери вклали мільйони в культові хмарочоси Клівленда і стали найбільшими комерційними орендодавцями міста, використовуючи гроші, викрадені з найбільшого банку України, стверджує прокуратура", - йдеться в статті.

Згідно з висновками американського слідства, кошти надходили в Клівленд з українського ПриватБанку за схемою, за якою працівники установи, лояльні Коломойському, переводили гроші з банку на підконтрольні олігарху компанії.

"Рік за роком співробітники банку видавали мільйони позик компаніям, таємно перебувають під контролем олігарха і колеги-мільярдера Геннадія Боголюбова і заснованих на Британських Віргінських островах і на Кіпрі, щоб приховати потік грошей, повідомила прокуратура в справах про конфіскацію", - йдеться в статті.

Нагадаємо, це друга частина розслідування Pittsburgh Post-Gazette про претензії ФБР до українського олігарха. Перша була оприлюднена в листопаді і стосувалася скупки Коломойським промислових підприємств в Огайо.

У серпні 2020 року Міністерство юстиції США зажадало конфіскації двох об'єктів комерційної нерухомості, придбаних на кошти, незаконно привласнені у Приватбанку. Обидва об'єкти загальною вартістю 70 млн доларів.

У березні 2021 року Державний департамент США ввів санкції щодо олігарха Ігоря Коломойського у зв'язку з причетністю до корупції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиІгор Коломойский