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Коломойський про правки до банківського закону: я нікого ні про що не просив

Новини » Політика     07.04.2020 - 19:02
Коломойський про правки до банківського закону: я нікого ні про що не просив
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Коломойський не обговорював закон з Володимиром Зеленським

Олігарх Ігор Коломойський заперечує свою причетність до рекордної кількості поданих поправок до банківського законопроекту, який фактично спрямований на те, щоб не допустити повернення "ПриватБанку". Про це він заявив в інтерв'ю НВ.

За його словами, це не "антиколомойский законопроект", а антиукраїнський. Він також заявив, що народні депутати, які подали тисячі правок, нібито не симпатизують йому.

"Наскільки я знаю, вони симпатизують Україні. Я нікого ні про що не просив", - заявив Коломойський.

Він також заперечує, що обговорював цей законопроект з Володимиром Зеленським.

"Взагалі не обговорював. Люди обрали свій шлях, це шлях в нікуди, що показав досвід попередників: Яценюка, Порошенка, Гройсмана та Гончарука", - додав олігарх.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до банківського законопроекту подали понад 16 тисяч правок, що є рекордним числом.

При цьому найбільше поправок подав позафракційний депутат Антон Поляков - 6033. Раніше його виключили з фракції "Слуга народу", Полякова пов'язують з групою впливу Коломойського.

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Новини України ПриватБанкІгор КоломойскийЗакон
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