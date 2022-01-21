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Коломойский получил миллионы из госбюджета для строительства собственной взлетной полосы, - Bihus.info

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Киев, Пятница 21 января 2022 13:16
Коломойский получил миллионы из госбюджета для строительства собственной взлетной полосы, - Bihus.info Фото: бизнесмен Игорь Коломойский (УНИАН)
Автор: Наталия Гурковская

Государственное предприятие "Финансирование инфраструктурных проектов" в конце 2021 - начале 2022 года сделало несколько платежей на счета фирм с орбиты олигарха Игоря Коломойского.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сюжет Bihus.Info.

В результате 36 млн грн из госбюджета получили принадлежащие олигарху компания ПАО “Днеправиа” и ООО “Международный аэропорт "Днепропетровск".

По данным Bihus.Info, в назначении уже проведенных платежей сказано, что бюджетные деньги уплачены частным компаниям как "Оплата за покупку недвижимого имущества; Строительство международного аэропорта "Днепропетровск". Вероятно, речь идет о выкупе старых объектов для строительства новой взлетной полосы.

Журналисты указывают, что ООО "Международный аэропорт "Днепропетровск" принадлежит ПАО "Днеправиа", которая, в свою очередь, принадлежит ООО "Галтера". Все три компании считаются сферой интересов бизнес-группы Коломойского.

Напомним, компания из орбиты Игоря Коломойского ООО "Международный аэропорт "Днепропетровск" может претендовать на то, чтобы стать эксплуатантом новой взлетной полосы.

Как сообщало интернет-издание "Наши деньги", еще летом 2021 года Государственная авиационная служба выдала контролируемому олигархом Международному аэропорту "Днепропетровск" бессрочный сертификат эксплуатанта аэродрома "Днепр".

Как сообщалось, компания "ПБС" из окружения олигарха Игоря Коломойского в 2021 году получила из государственного бюджета 7,9 млрд грн.

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Игорь Коломойский
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