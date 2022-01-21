Коломойський отримав мільйони з держбюджету для будівництва власної злітної смуги, - Bihus.info

Державне підприємство "Фінансування інфраструктурних проектів" наприкінці 2021 - на початку 2022 року зробило кілька платежів на рахунки фірм з орбіти олігарха Ігоря Коломойського.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сюжет Bihus.Info .

В результаті 36 млн грн з держбюджету отримали компанія ПАТ “Дніпроавіа” та ТОВ “Міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ", які належать олігарху.

За даними Bihus.Info, у призначенні платежів, що вже було проведено, сказано, що бюджетні гроші сплачені приватним компаніям як "Оплата за купівлю нерухомого майна; Будівництво міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ". Ймовірно, ідеться про викуп старих об’єктів для будівництва нової злітної смуги.

Журналісти вказують, що ТОВ "Міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" належить ПАТ "Дніпроавіа", яка, у свою чергу, належить ТОВ "Галтера". Усі три компанії вважаються сферою інтересів бізнес-групи Коломойського.

