Коломойський отримав мільйони з держбюджету для будівництва власної злітної смуги, - Bihus.info
Державне підприємство "Фінансування інфраструктурних проектів" наприкінці 2021 - на початку 2022 року зробило кілька платежів на рахунки фірм з орбіти олігарха Ігоря Коломойського.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на сюжет Bihus.Info.
В результаті 36 млн грн з держбюджету отримали компанія ПАТ “Дніпроавіа” та ТОВ “Міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ", які належать олігарху.
За даними Bihus.Info, у призначенні платежів, що вже було проведено, сказано, що бюджетні гроші сплачені приватним компаніям як "Оплата за купівлю нерухомого майна; Будівництво міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ". Ймовірно, ідеться про викуп старих об’єктів для будівництва нової злітної смуги.
Журналісти вказують, що ТОВ "Міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" належить ПАТ "Дніпроавіа", яка, у свою чергу, належить ТОВ "Галтера". Усі три компанії вважаються сферою інтересів бізнес-групи Коломойського.
Нагадаємо, компанія з орбіти Ігоря Коломойського ТОВ "Міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" може претендувати на те, щоб стати експлуатантом нової злітної смуги.
Як повідомляло інтернет-видання "Наші гроші", ще влітку 2021 року Державна авіаційна служба видала Міжнародному аеропорту "Дніпропетровськ", який контролює олігарх, безстроковий сертифікат експлуатанта аеродрому "Дніпро".
Як повідомлялось, компанія "ПБС" з оточення олігарха Ігоря Коломойського у 2021 році отримала з державного бюджету 7,9 млрд грн.