Коллективные иски в Украине: юрист рассказал о первых результатах

"Юристы GRECO в этом деле представляли интересы ОО "Фонд ликвидации последствий Васильковской трагедии". Мы смогли убедить заключить мировое соглашение, по которому было выплачено более 28 млн грн (эквивалент 1 млн долларов США) компенсации морального вреда, причиненного трагедией. Из этих средств 22 млн были выплачены непосредственно пострадавшим", - рассказал он.

Куфтырев для сравнения привел следующую статистику: государственная экологическая инспекция по результатам всех проверок по всей стране обычно насчитывает миллионные штрафы, но по факту взыскать эти средства в госбюджет в 90% случаев у них не получается по ряду причин.

"При всем уважении к сотрудникам данного ведомства, с которыми мы всегда готовы к дискуссии и совместным действиям, их эффективность и в нашем случае была не на высоте. Сегодня министерство недостаточно уделяет внимания вопросам экологии, и инспекцию приходится стимулировать к активности и привлекать возможности гражданского общества", - описывает тенденцию юрист.

По его словам , сейчас подан уже второй коллективный иск, касающийся ущерба потерпевшим от действий Николаевского глиноземного завода.

"Дело находится в производстве, и я не могу комментировать все его аспекты. Сейчас наши юристы добились решения в пользу местных жителей в суде первой инстанции. Принято решение, которым присуждено взыскать с завода-загрязнителя 9,2 млрд гривен компенсации на всех участников (почти по 7 млн каждому из более 1200 человек, которые объединились для защиты своих прав). Чтобы защитить права истцов и иметь реальную возможность выплатить компенсации, имущество НГЗ арестовано в пределах суммы иска", - поделился деталями он.

При этом юрист опроверг тезис о том, что подача коллективного иска является способом давления на бизнес.

"Ну, тогда вообще можно любое обращение в суд назвать давлением. Особенно если оно сопровождается заявлением об обеспечении иска. Здесь очень тонкая грань, которую надо почувствовать. Ведь мы не просим закрыть завод или остановить его деятельность. Мы понимаем важность производства для экономики и для государства. Мы помогаем гражданам, проживающим возле завода, являющегося большим загрязнителем, отстоять их право на безопасную окружающую среду. И это касается, прежде всего, самих работников завода. Компания, с другой стороны, получает сигнал: мы говорим, что в XXI веке нельзя использовать методы работы, которые были нормальными полвека назад", - пояснил он.

Возвращаясь к делу НГЗ, то, по словам юриста, красный шлам - это отходы производства, которых нельзя избежать.

"Но их можно правильно утилизировать. И сделать это можно было намного раньше, не дожидаясь критической ситуации. Эти отходы очень токсичны, что, в совокупности с другими факторами, усиливает риск возникновения тяжелых заболеваний. Достаточно взглянуть на статистику распространения онкологических заболеваний по Украине", - резюмировал он.