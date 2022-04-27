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Коллаборанты заявили о создании своих "администраций" в Херсонской области

Фото: коллаборанты заявили о создании своих "администраций" в Херсонской области glavred.info)
Автор: Евгений Прокопенко

Российские СМИ распространяют информацию о создании в Херсонской области на оккупированной территории новых "админстраций".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой РИА-новости.

"В городах и районах Херсонской области (под контролем российских военных) сформированы новые военно-гражданские администрации, рассказал заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Стремоусов", - говорится в сообщении.

Напомним, в Горностаевку (Херсонская область) заехали представители российских войск и сообщили о создании комендатуры.

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