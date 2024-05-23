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Колишня суперниця Трампа на праймеріз від республіканців заявила, що голосуватиме за нього

Фото: Ніккі Гейлі (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Колишній губернатор Південної Кароліни Ніккі Гейлі підтримає кандидатуру експрезидента Дональда Трампа на виборах у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Гейлі, яка під час попереднього президентства Трампа була послом США в ООН, заявила, що Трамп "не був ідеальним" щодо важливої для неї політики, але президент Джо Байден "був катастрофою".

"Тож я буду голосувати за Трампа", - сказала вона.

Водночас Гейлі звернулась до виборців та подякувала їм за підтримку її кандидатури навіть після виходу з перегонів, і закликала колишнього президента звернутися до цих виборців.

"Трамп був би розумним, якби звернувся до мільйонів людей, котрі голосували за мене і продовжують мене підтримувати, а не припускав, що вони просто збираються бути з ним. І я щиро сподіваюся, що він це зробить",  сказала Гейлі.

Варто зауважити, що 5 березня цього року Гейлі офіційно оголосила про завершення президентської кампанії. Її основними конкурентами були Дональд Трамп та чинний президент США Джо Байден. 

Вибори президента США 

У листопаді цього року у Штатах пройдуть чергові президентські вибори. За крісло лідера США будуть боротись Дональд Трамп і Джо Байден.

Однак ЗМІ заявляли, що Байден нібито може зняти свою кандидатуру з президентських виборів на користь дружини колишнього президента США Барака Обами - Мішель.

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