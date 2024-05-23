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Бывшая соперница Трампа на праймериз от республиканцев заявила, что будет голосовать за него

Фото: Никки Гейли (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Бывший губернатор Южной Каролины Никки Гейли поддержит кандидатуру экс-президента Дональда Трампа на выборах в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Гейли, которая во время предыдущего президентства Трампа была послом США в ООН, заявила, что Трамп "не был идеальным" по поводу важной для нее политики, но президент Джо Байден "был катастрофой".

"Итак, я буду голосовать за Трампа", - сказала она.

В то же время Гейли обратилась к избирателям и поблагодарила их за поддержку ее кандидатуры даже после выхода из гонки, и призвала бывшего президента обратиться к этим избирателям.

"Трамп был бы умным, если бы обратился к миллионам людей, которые голосовали за меня и продолжают меня поддерживать, а не предполагал, что они просто собираются быть с ним. И я искренне надеюсь, что он это сделает", сказала Гейли.

Следует отметить, что 5 марта этого года Гейли официально объявила о завершении президентской кампании. Ее основными конкурентами были Дональд Трамп и действующий президент США Джо Байден.

Выборы президента США

В ноябре этого года в Штатах пройдут очередные выборы. За кресло лидера США будут сражаться Дональд Трамп и Джо Байден.

Однако СМИ заявляли, что Байден якобы может снять свою кандидатуру с президентских выборов в пользу супруги бывшего президента США Барака Обамы – Мишель.

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