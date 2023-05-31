Колишня співробітниця Сенату втекла до Росії: вона звинувачувала Байдена у домаганнях

Колишня співробітниця офісу на той час сенатора Джо Байдена Тара Рід втекла до Росії. Вона звинувачувала чинного президента США у домаганнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Рід у 2020 році звинуватила главу американської держави в сексуальних домаганнях та насильстві щодо неї. За словами екс-співробітниці Сенату, вона нібито виїхала до Росії після того, як отримала погрози у США.

Російські пропагандисти влаштували пресконференцію для американки, де вона кілька годин відповідала на запитання.

Рід розповідала про те, що погрози почали надходити після того, як вона повторила свої звинувачення на адресу Байдена цього року.

"Коли я вийшла з літака в Москві, я вперше за дуже довгий час відчула себе в безпеці, відчула себе почутою та відчула повагу. Такого ще не було у моїй країні", - сказала Рід.

На пресконференції була й російська шпигунка Марія Бутіна, яка зараз є депутатом Держдуми РФ. Вона пообіцяла обговорити можливість надання Рід російського громадянства.

Звинувачення проти Байдена

У березні 2020 Рід стверджувала, що Байден нібито притиснув її до стіни в підвалі офісної будівлі на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні і спробував поцілувати. Інцидент, за її словами, стався 1993 року.

При цьому люди, які тоді працювали в офісі Байдена, не підтверджують такі заяви Рід. Сам президент США відкинув усі звинувачення на свою адресу.