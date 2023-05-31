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Бывшая сотрудница Сената сбежала в Россию: она обвиняла Байдена в домогательствах

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Среда 31 мая 2023 22:46
Бывшая сотрудница Сената сбежала в Россию: она обвиняла Байдена в домогательствах Фото: Тара Рид, бывшая сотрудница Сената (скриншот)
Автор: Иван Носальский

Бывшая сотрудница офиса в то время сенатора Джо Байдена Тара Рид сбежала в Россию. Она обвиняла действующего президента США в домогательствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Рид в 2020 году обвинила главу американского государства в сексуальных домогательствах и насилии по отношению к ней. По словам экс-сотрудницы Сената, она якобы уехала в Россию после того, как получила угрозы в США.

Российские пропагандисты устроили пресс-конференцию для американки, на которой она несколько часов отвечала на вопросы.

Рид рассказывала о том, что угрозы начали поступать после того, как она повторила свои обвинения в адрес Байдена в этом году.

"Когда я вышла из самолета в Москве, я впервые за очень долгое время почувствовала себя в безопасности, почувствовала себя услышанной и почувствовала уважение. Такого еще не было в моей стране", - сказала Рид.

На пресс-конференции присутствовала и российская шпионка Мария Бутина, которая сейчас является депутатом Госдумы РФ. Она пообещала обсудить возможность предоставления Рид российского гражданства.

Обвинения против Байдена

В марте 2020 года Рид утверждала, что Байден якобы прижал ее к стене в подвале офисного здания на Капитолийском холме в Вашингтоне и попытался поцеловать. Инцидент, по ее словам, произошел в 1993 году.

При этом люди, которые в то время работали в офисе Байдена, не подтверждают такие заявления Рид. Сам президент США отверг все обвинения в свой адрес.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
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