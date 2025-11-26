Колишня головна бухгалтерка "Укрпатенту" отримала строк за розкрадання 250 млн грн

Її визнали винною у пособництві в розтраті понад 250 млн грн під виглядом закупівлі амуніції для військових. Вирок був ухвалений колегією суддів ВАКС 13 листопада 2025 року.

Що з'ясувало слідство

За даними слідства, злочинна змова виникла у травні-червні 2022 року - у перші місяці повномасштабного вторгнення. До групи входили генеральний директор "Укрпатенту", виконувачка обов'язків держсекретаря Міністерства економіки, головна бухгалтерка держпідприємства та керівник благодійної організації "Подих милосердя".

Посадовці підробили документи, зокрема листи від Міністерства оборони, та внесли зміни до фінансового плану підприємства. Це дозволило їм перерахувати 250 991 939 гривень з рахунків "Укрпатенту" на рахунок благодійного фонду нібито на закупівлю балістичних жилетів для ЗСУ. Гроші, які були зібрані як збори за дії з охорони інтелектуальної власності, зникли, а амуніція закуплена не була.

Роль головної бухгалтерки полягала у підготовці зміненого фінплану, оформленні платіжних доручень та підписанні фінансових документів цифровим підписом.

Укладання угоди з прокурором САП

Обвинувачена повністю визнала свою провину та уклала угоду з прокурором САП. Вона зобов'язалася свідчити проти інших учасників схеми - ексгендиректора, посадовиці Мінекономіки та очільника благодійного фонду.

Суд призначив їй покарання: 2 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями, на 3 роки. Також конфісковано 2 земельні ділянки у Луганській області.

Задоволення цивільного позову

Окрім цього, суд задовольнив цивільний позов державного підприємства "Цифрове" (правонаступник постраждалого підприємства). З експосадовиці стягнуто понад 296 млн грн матеріальної шкоди. Також вона має сплатити державі 200 тис. грн відшкодування в рамках угоди та понад 80 тис. грн за проведення експертиз.

До набрання вироком законної сили засуджена перебуватиме під особистим зобов'язанням.