Колишня дружина Путіна поспіхом продає елітні квартири в Іспанії, - ЗМІ

Колишня дружина Володимира Путіна Людмила Очеретна терміново продає дві квартири в елітному житловому комплексі в іспанській Марбельї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування іспанських ЗМІ, зокрема порталу El Confidencial .

Зазначається, що нерухомість у Марбельї, що оцінюється в 2,2 мільйона євро, була придбана Артуром Очеретним до шлюбу з Людмилою, хоча не виключено, що для покупки він міг використати гроші колишньої дружини президента Росії.

Нагадаємо, в травні Британія ввела санкції проти колишньої дружини Путіна, а також проти Кабаєвої та її сім'ї.

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