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Бывшая жена Путина в спешке продает элитные квартиры в Испании, - СМИ

Фото: бывшая жена Путина Людмила Очеретная (twitter.com zaratainfo)
Автор: Карина Левицкая

Бывшая жена Владимира Путина Людмила Очеретная срочно продает две квартиры в элитном жилом комплексе в испанской Марбелье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование испанских СМИ, в том числе портала El Confidencial.

Сейчас две испанские квартиры принадлежат нынешнему мужу Очеретной – Артуру Очеретному.

Очеретн

Отмечается, что недвижимость в Марбелье, которая оценивается в 2,2 миллиона евро, была приобретена Артуром Очеретным до брака с Людмилой, хотя не исключено, что для покупки он мог использовать деньги бывшей супруги президента России.

Напомним, в мае Британия ввела санкции против бывшей супруги Путина, а также против Кабаевой и ее семьи.

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