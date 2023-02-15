Бывшая жена Путина в спешке продает элитные квартиры в Испании, - СМИ
Бывшая жена Владимира Путина Людмила Очеретная срочно продает две квартиры в элитном жилом комплексе в испанской Марбелье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование испанских СМИ, в том числе портала El Confidencial.
Сейчас две испанские квартиры принадлежат нынешнему мужу Очеретной – Артуру Очеретному.
Несмотря на то, что пара не входит в список санкций Европейского Союза, это может быстро измениться; ведь Лондон уже ввел под санкции Очеретную и ее взрослых детей. Если бы Брюссель последовал этому примеру, это могло бы внезапно оставить семью Очеретных без квартир и остального их европейского имущества.
Отмечается, что недвижимость в Марбелье, которая оценивается в 2,2 миллиона евро, была приобретена Артуром Очеретным до брака с Людмилой, хотя не исключено, что для покупки он мог использовать деньги бывшей супруги президента России.
Напомним, в мае Британия ввела санкции против бывшей супруги Путина, а также против Кабаевой и ее семьи.
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