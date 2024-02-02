Колишньому командиру севастопольського "Беркуту" оголосили підозру у держзраді

Правоохоронці не називають ім'я фігуранта, але, судячи з повідомлення ДБР, йдеться про Сергія Колбіна. Підозру у державній зраді оголосили не лише йому, але й трьом його підлеглим.

Зрадники упродовж 2013-2014 років разом зі спецпризначенцями інших підрозділів "Беркуту" брали участь у силовій протидії мирним акціям протесту в Києві. Екскомандир навіть вихвалявся у ЗМІ про участь у розстрілі активістів Майдану. За його безпосередньої участі було вбито трьох учасників акцій протесту, 15 - завдано тяжкі тілесні ушкодження, 60 - середньої тяжкості, 126 - легкі тілесні ушкодження.

В останні дні перед втечею Віктора Януковича Колбін разом з колегами заступили охороняти адміністрацію президента, у ніч на 21 лютого 2014 року їм видали додатково 40 автоматів Калашникова.

Зі зброєю зрадники повернулися до Севастополя і чекали захоплення Криму росіянами, а сам екскомандир "сховався" у кардіологічному відділенні місцевої лікарні. Фігурант активно вербував підлеглих для переходу на службу ворога та сприяння подальшій окупації Криму.

За вказівкою колишнього командира, одягнуті в українську форму та з привласненою зброєю, підозрювані чергували на блокпостах. Ексберкутівці без жодних повноважень оглядали автівки, перевіряли документи в громадян, що в’їжджали на півострів, не допускали міжнародних спостерігачів, журналістів, правоохоронців та військових.

Підозрювані отримали посади в окупаційних органах влади, а екскомандир севастопольського "Беркуту" навіть був обраний сенатором до "Совету федераций РФ".

Фігурантам заочно повідомлено про підозру за заволодіння вогнепальною зброєю, державну зраду та умисні дії з метою зміни меж території України (ч. 2 ст. 262, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 110 КК України), максимальне покарання за які 15 років позбавлення волі. Слідство клопотатиме про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Справи Майдану

Нагадаємо, наприкінці 2013 та на початку 2014 років в Україні пройшли масові протести, які отримали назву Революція гідності. Протести призвели до зміни влади, а також втечі за кордон експрезидента Віктора Януковича разом з його соратниками.

Внаслідок протистоянь загинули 107 учасників акцій протесту та 13 поліцейських. Підозри щодо причетності до вбивств здебільшого було висунуто співробітникам розформованого спецпідрозділу "Беркут".

Розслідування справи щодо розстрілу мітингувальників на Майдані Незалежності у Києві 18-20 лютого 2014 року було завершено. До суду направлено обвинувальні акти стосовно колишнього президента Віктора Януковича та 9 екс-чиновників.

Також правоохоронці завершили розслідування кримінального провадження та передали до суду матеріали щодо 20 колишніх "беркутівців".