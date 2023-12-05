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Колишньому голові Верховного суду продовжили арешт

Вівторок 05 грудня 2023 20:41
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Колишньому голові Верховного суду продовжили арешт Фото: Всеволод Князєв, колишній голова Верховного суду (pravo.ua)
Автор: Іван Носальський

Суд вирішив ще на два місяці продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в Telegram.

"Суддя Вищого антикорупційного суду підтримав позицію прокурора САП і продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому голові Верховного суду", - сказано в повідомленні.

При цьому в прокуратурі уточнили, що розмір застави для Князєва було зменшено з 35 млн гривень до 27 млн гривень.

У разі внесення вищезазначеної суми підозрюваний повинен буде виконувати низку процесуальних обов'язків.

Справа Князєва

Нагадаємо, ще у травні колишнього голову Верховного суду спіймали на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів. Він став найбільш високопоставленим чиновником України, якого затримали подібним чином.

Наступного дня пленум Верховного суду достроково припинив повноваження Князєва.

Після цього суд обрав запобіжний захід колишньому голові Верховного суду з можливістю внесення застави. Її розмір зменшували вже кілька разів.

Більш детально про справу Князєва можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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