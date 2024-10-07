UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Колишньому голові КС Тупицькому оголосили нову підозру, - джерело

Фото: Тупицький Олександр, колишній голова Конституційного суду України (Віталій Носач, РБК-України)
Автор: Сергій Пишкін, Юлія Акимова

Правоохоронці викрили чергову схему незаконного переправлення громадян через кордон. Серед підозрюваних колишній голова Конституційного суду України (КСУ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegam-канал Державного бюро розслідувань (ДБР).

Згідно з даними джерел РБК-Україна, мова йде про колишнього голову КУС Олександра Тупицького. 

Серед інших підозрюваних: 

  • співробітник  Державної прикордонної служби України (ДПСУ); 
  • заступник начальника одного з районних відділів правоохоронного органу на Західній Україні.

Як працювала "схема" 

Правоохоронець, який й організував схему, найняв водія, який перевозив чоловік за межі України на автомобілі через пропускні пункти де працювали члени банди. Зокрема він контролював, що прикордонники пропускали "необхідні" автомобілі без перевірки документів у пасажирів транспортного засобу. До бази даних вносили лише дані водія. 

"За межами пункту пропуску водій виходив з автомобіля, передавав керування особі, яку він щойно незаконно вивіз з України, після чого повертався назад в Україну пішки, де отримував винагороду від правоохоронця. Автомобіль при цьому з незаконно переправленими громадянами України їхав далі і вже офіційно в’їжджав до сусідньої держави", - пише ДБР. 

Зокрема за цією з "схемою" у березні 2022-го з України втік вищезгаданий колишній голова КСУ. При цьому він також сприяв незаконному перетину кордону ще двом громадянам, які разом з ним тікали з країни. 

"За результатами міжнародного правового співробітництва від правоохоронних органів Угорщини отримано відомості щодо осіб, які у такий спосіб без проходження в Україні прикордонного і митного контролю, офіційно в’їхали до цієї держави", - додає ДБР. 

ДБР додає, що: 

  • колишньому голові КСУ повідомлено про підозру з ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (ККУ); 
  • правоохоронцю та прикордоннику за ч. 3 ст. 332 ККУ;  

Що відомо про Тупицького

За даними слідства, в жовтні 2018 року Тупицький, діючи в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Тетякова, підкупив свідка, щоб той відмовився від дачі свідчень у справі про рейдерство активів Зуївського енергомеханічного заводу, який з 2014 року знаходиться на окупованій території Донецької області.

Крім того, у 2018-2019 роках Тупицький неодноразово надавав слідчому в цій же справі завідомо неправдиві свідчення.

Нагадаємо, що наприкінці травня 2022 року Тупицького оголосили в міжнародний розшук, а через місяць йому обрали запобіжний захід у вигляді заочного арешту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДБРКонституционный суд Украины