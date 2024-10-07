Колишньому голові КС Тупицькому оголосили нову підозру, - джерело

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegam-канал Державного бюро розслідувань (ДБР).

Згідно з даними джерел РБК-Україна, мова йде про колишнього голову КУС Олександра Тупицького.

Серед інших підозрюваних:

співробітник Державної прикордонної служби України (ДПСУ);

заступник начальника одного з районних відділів правоохоронного органу на Західній Україні.

Як працювала "схема"

Правоохоронець, який й організував схему, найняв водія, який перевозив чоловік за межі України на автомобілі через пропускні пункти де працювали члени банди. Зокрема він контролював, що прикордонники пропускали "необхідні" автомобілі без перевірки документів у пасажирів транспортного засобу. До бази даних вносили лише дані водія.

"За межами пункту пропуску водій виходив з автомобіля, передавав керування особі, яку він щойно незаконно вивіз з України, після чого повертався назад в Україну пішки, де отримував винагороду від правоохоронця. Автомобіль при цьому з незаконно переправленими громадянами України їхав далі і вже офіційно в’їжджав до сусідньої держави", - пише ДБР.

Зокрема за цією з "схемою" у березні 2022-го з України втік вищезгаданий колишній голова КСУ. При цьому він також сприяв незаконному перетину кордону ще двом громадянам, які разом з ним тікали з країни.

"За результатами міжнародного правового співробітництва від правоохоронних органів Угорщини отримано відомості щодо осіб, які у такий спосіб без проходження в Україні прикордонного і митного контролю, офіційно в’їхали до цієї держави", - додає ДБР.

ДБР додає, що:

колишньому голові КСУ повідомлено про підозру з ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (ККУ);

правоохоронцю та прикордоннику за ч. 3 ст. 332 ККУ;

Що відомо про Тупицького

За даними слідства, в жовтні 2018 року Тупицький, діючи в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Тетякова, підкупив свідка, щоб той відмовився від дачі свідчень у справі про рейдерство активів Зуївського енергомеханічного заводу, який з 2014 року знаходиться на окупованій території Донецької області.

Крім того, у 2018-2019 роках Тупицький неодноразово надавав слідчому в цій же справі завідомо неправдиві свідчення.

Нагадаємо, що наприкінці травня 2022 року Тупицького оголосили в міжнародний розшук, а через місяць йому обрали запобіжний захід у вигляді заочного арешту.