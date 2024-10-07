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Бывшему главе КС Тупицкому объявили новое подозрение, - источник

Понедельник 07 октября 2024 12:41
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Бывшему главе КС Тупицкому объявили новое подозрение, - источник Фото: Тупицкий Александр, бывший глава Конституционного суда Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин, Юлия Акимова

Правоохранители разоблачили очередную схему незаконной переправки граждан через границу. Среди подозреваемых бывший глава Конституционного суда Украины (КСУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegam-канал Государственного бюро расследований (ГБР).

Согласно данным источников РБК-Украина, речь идет о бывшем главе КУС Александра Тупицкого.

Среди других подозреваемых:

  • сотрудник Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ);
  • заместитель начальника одного из районных отделов правоохранительного органа на Западной Украине.

Как работала "схема"

Правоохранитель, который и организовал схему, нанял водителя, который перевозил человек за пределы Украины на автомобиле через пропускные пункты где работали члены банды. В частности он контролировал, что пограничники пропускали «необходимые» автомобили без проверки документов у пассажиров транспортного средства. В базу данных вносили только данные водителя.

"За пределами пункта пропуска водитель выходил из автомобиля, передавал управление лицу, которое он только что незаконно вывез из Украины, после чего возвращался обратно в Украину пешком, где получал вознаграждение от правоохранителя. Автомобиль при этом с незаконно переправленными гражданами Украины ехал дальше и уже официально въезжал в соседнее государство", - пишет ГБР.

В частности, по этой с «схеме» в марте 2022-го из Украины сбежал вышеупомянутый бывший председатель КСУ. При этом он также способствовал незаконному пересечению границы еще двум гражданам, которые вместе с ним бежали из страны.

"По результатам международного правового сотрудничества от правоохранительных органов Венгрии получены сведения о лицах, которые таким образом без прохождения в Украине пограничного и таможенного контроля, официально въехали в это государство", - добавляет ГБР.

ГБР добавляет, что:

  • бывшему председателю КСУ сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (УКУ);
  • правоохранителю и пограничнику по ч. 3 ст. 332 УКУ;

Что известно о Тупицком

По данным следствия, в октябре 2018 года Тупицкий, действуя в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Тетякова, подкупил свидетеля, чтобы тот отказался от дачи показаний по делу о рейдерстве активов Зуевского энергомеханического завода, который с 2014 года находится на оккупированной территории Донецкой области.

Кроме того, в 2018-2019 годах Тупицкий неоднократно предоставлял следователю по этому же делу заведомо ложные показания.

Напомним, что в конце мая 2022 года Тупицкого объявили в международный розыск, а через месяц ему избрали меру пресечения в виде заочного ареста.

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