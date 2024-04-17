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Бывшего нардепа Демчака объявили в розыск

Киев, Среда 17 апреля 2024 15:53
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Бывшего нардепа Демчака объявили в розыск Фото: Руслан Демчак, бывший нардеп (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Украинские правоохранители начали разыскивать бывшего народного депутата Руслана Демчака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Национального антикоррупционного бюро.

Согласно информации НАБУ, бывшего нардепа от партии "Европейская солидарность" Демчака объявили в розыск за совершение преступления, которое предусмотрено частью 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Что известно о деле Демчака

Еще 2 апреля Демчака вызвали в НАБУ на допрос как подозреваемого в уголовном производстве.

Более детальных подробностей правоохранители не раскрывали, но, по информации украинских СМИ, Демчак, когда был народным депутатом (2014-2019 гг.), незаконно получал компенсацию за аренду жилья в Киеве. Он не имел на это права, поскольку владел частным домом в Киевской области.

Таким образом, Демчак мог незаконно получить около 225 000 гривен.

К слову, в начале года украинские правоохранители объявили в розыск бывшего нардепа, экс-главу Компартии Украины Петра Симоненко.

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