Колишнього депутата-регіонала, який втік до Москви, засудили на 12 років

За словами джерел РБК-Україна у правоохоронних органах, це Дмитро Святаш.

Як зазначили в Офісі генпрокурора, засуджений упродовж 2022 року розмістив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук дописи з наративами про відсутність збройної агресії проти України, законність окупації її території та заклики, адресовані мешканцям тимчасово окупованих територій, здійснювати колабораційну діяльність та співпрацювати із банками РФ.

Крім того, упродовж 2008-2014 років колишній нардеп, будучи бенефіціаром групи підприємств, організував неповернення понад 50 млн доларів раніше отриманого кредиту. У якості забезпечення можливості повернення кредитних коштів він передав у заставу банку близько 200 об’єктів нерухомості та корпоративні права.

Водночас після настання терміну повернення коштів використав завідомо підроблені документи та переоформив майно на інші підконтрольні йому суб’єкти підприємництва, звільнивши у такий спосіб це майно з під обтяжень. Внаслідок цього компанії, яка викупила борги банку, було завдано шкоду на суму 2,2 млрд грн.

"Після настання терміну повернення коштів використав завідомо підроблені документи та переоформив майно на інші підконтрольні йому суб’єкти підприємництва, звільнивши у такий спосіб це майно з під обтяжень", - розповіли в Офісі генпрокурора.