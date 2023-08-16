Екс-нардепа Святаша судитимуть за виправдовування агресії РФ та шахрайство

Колишнього народного депутата від "Партії Регіонів" Дмитра Святаша судитимуть за заклики до зміни меж території України, виправдовування агресії Росії та шахрайство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора , яка не вказує ім'я нардепа.

При цьому з опису та фотографії можна зробити висновок, що йдеться про Святаша. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього депутата.

Зазначається, що екс-нардепу інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, шахрайство, підроблення документів та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

За даними слідства, підорюваний, використовуючи свою політичну посаду, фактично керував однією з найбільших в Україні бізнес-структур із продажу транспортних засобів.

Колишній депутат, будучи кінцевим власником групи підприємств з понад 90 юридичних осіб, отримав від банку кредитну лінію на 50 млн доларів.

Зазначається, що обвинувачений передав у заставу банку близько 200 об’єктів нерухомості та корпоративні права у якості забезпечення можливості повернення кредитних коштів.

При цьому після настання терміну повернення коштів він використав завідомо підроблені документи та переоформив майно на інші підконтрольні йому суб’єкти підприємництва, звільнивши у такий спосіб це майно з-під обтяжень.

У ході проведення експертизи підтверджено завдання збитків такими діями на суму 1,1 млрд гривень.

ОГП зазначає, що у 2019 році у зв’язку з оголошенням у розшук обвинувачений почав переховуватися на території Росії.

У серпні 2022 року після окупації частини території України росіянами, Святаш розмістив на своїй сторінці у соцмережі пост, у якому закликав до зміни територіальної цілісності України, колабораційної діяльності та співпраці із окупаційною владою.

У межах слідства за клопотанням прокуратури майно та активи екс-нардепа на суму понад 600 млн гривень арештували та передали в управління АРМА.

Справа Святаша

Після початку повномасштабної війни екс-нардеп виступав на підтримку РФ та виправдовував захоплення частини східних і південних областей України. Він навіть закликав українців, що залишилися в окупації, брати російські паспорти.

Святаш також гарантував цивільним нібито лояльне відношення з боку росіян та також обіцяв "списання" кредитних зобов'язань.

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