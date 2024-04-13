Колишній заступник Столтенберга може очолити МЗС Латвії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на латвійський портал Delfi .

Як розповіли джерела латвійського телебачення, прем'єрська партія "Нова Єдність" висуне Браже на посаду очільника Міністерства закордонних справ. Планується, що її офіційно номінують вже цього понеділка, а затвердити на посаду можуть у четвер.

В уряді Латвії не підтверджують цю інформацію, але в коментарі латвійському телебаченню сказали, що прем'єр-міністр визначилася з кандидатом на посаду міністра закордонних справ, і це - людина з великим досвідом та знаннями у сфері закордонних справ. Примітно, що всі інші кандидати, які називалися на цю посаду, не мають досвіду в дипломатії.

Наразі Браже безпартійна, але, за даними латвійського телебачення, вона вступить в "Нову Єдність".

Хто така Байба Браже

Браже - латвійський дипломат. У 2003-2008 роках очолювала посольство Латвії в Нідерландах, а з 2016 по 2020 рік - в Британії. Браже була заступником генсека НАТО Єнса Столтенберга з суспільної дипломатії з 2020 по 2023 рік.

Після звільнення з НАТО Браже стала послом з особливих доручень МЗС Латвії. Браже неодноразово висловлювалася на підтримку України у війні з РФ. А також закликала боротися зі шляхами обходу антиросійських санкцій.