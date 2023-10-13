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Колишній заступник міністра юстиції отримав підозру: причетний до схеми на 10 млн

Фото: колишній заступник міністра юстиції отримав підозру (dbr.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Колишній заступник міністра юстиції отримав підозру. Його підозрюють у розтраті майна на понад 10 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

До роботи у Мін'юсті колишній посадовець, а нині адвокат, був призначений ліквідатором підприємства - боржника з Вінницької області.

Слідство встановило, що замість того, аби розібратися з боргами, він продав майна за заниженою ціною. Різниця становила понад 10 млн гривень. При цьому покупці були на пряму пов’язані з минулим власником цього ж підприємства.

Колишній урядовець, який зараз працює адвокатом, отримав підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовими обов'язками (ч. 5 ст. 191 КК України).

Адвокату загрожує до 12 років позбавлення волі..

Нагадаємо, спільнику екс-глави Верховного суду, адвокату Олегу Горецькому, винесли вирок. Він пішов на співпрацю зі слідством, тому отримав умовний термін та зобов'язався перерахувати на ЗСУ 21 млн гривень.

Також НАЗК направило Всеволоду Князєву, якого звинувачують у корупції, протокол, оскільки колишній голова Верховного суду винаймав елітну квартиру у Києві лише за тисячу гривень.

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