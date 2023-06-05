UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Колишній віце-президент Пенс побореться за пост президента США

Фото: колишній віце-президент США Майк Пенс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс офіційно подав документи на висунення своєї кандидатури на пост президента від Республіканської партії у 2024 році. Це віщує зіткнення з колишнім президентом Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Федеральної виборчої комісії США.

Вступ колишнього віцепрезидента в перегони створює непередбачувану боротьбу між колишнім президентом, який допоміг спровокувати заколот у своєму прагненні втриматися при владі, і його колись вірним віцепрезидентом, який зіграв свою роль у припиненні цієї спроби завадити демократії.

Пенс публічно критикував Трампа за його твердження, що Пенс має право скасувати результати виборів 2020 року.

Наразі колишній президент США набагато популярніший за інших членів своєї політичної партії, які також прагнуть обійняти високу посаду. Рівень підтримки Трампа становить 53%, тоді як Пенс отримав лише 4%.

Майк Пенс

63-річний колишній конгресмен і губернатор штату Індіана. Брав участь у президентських перегонах у 2016 році частково тому, що він міг допомогти Трампу зміцнити соціально-консервативну базу GOP.

Пенс часто говорить, що вважає себе "християнином, консерватором і республіканцем, саме в такому порядку".

Інші кандидати у президенти

Деякі з кандидатів, які офіційно заявили про своє бажання брати участь у перегонах за президентську номінацію, включають колишнього губернатора Південної Кароліни та експосла США в ООН Ніккі Гейлі, бізнесмена і консервативного активіста Вівека Рамасвемі, сенатора з Південної Кароліни Тіма Скотта, колишнього губернатора Арканзасу Асу Гатчінсона, радіоведучого Леррі Елдера і губернатора Флориди Рона Десантіса.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиМайк ПенсВибори в США