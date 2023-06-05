Колишній віце-президент Пенс побореться за пост президента США

Вступ колишнього віцепрезидента в перегони створює непередбачувану боротьбу між колишнім президентом, який допоміг спровокувати заколот у своєму прагненні втриматися при владі, і його колись вірним віцепрезидентом, який зіграв свою роль у припиненні цієї спроби завадити демократії.

Пенс публічно критикував Трампа за його твердження, що Пенс має право скасувати результати виборів 2020 року.

Наразі колишній президент США набагато популярніший за інших членів своєї політичної партії, які також прагнуть обійняти високу посаду. Рівень підтримки Трампа становить 53%, тоді як Пенс отримав лише 4%.

Майк Пенс

63-річний колишній конгресмен і губернатор штату Індіана. Брав участь у президентських перегонах у 2016 році частково тому, що він міг допомогти Трампу зміцнити соціально-консервативну базу GOP.

Пенс часто говорить, що вважає себе "християнином, консерватором і республіканцем, саме в такому порядку".

Інші кандидати у президенти

Деякі з кандидатів, які офіційно заявили про своє бажання брати участь у перегонах за президентську номінацію, включають колишнього губернатора Південної Кароліни та експосла США в ООН Ніккі Гейлі, бізнесмена і консервативного активіста Вівека Рамасвемі, сенатора з Південної Кароліни Тіма Скотта, колишнього губернатора Арканзасу Асу Гатчінсона, радіоведучого Леррі Елдера і губернатора Флориди Рона Десантіса.

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