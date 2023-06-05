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Бывший вице-президент Пенс поборется за пост президента США

Фото: бывший вице-президент США Майк Пенс (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Бывший вице-президент США Майк Пенс официально подал документы на выдвижение своей кандидатуры на пост президента от Республиканской партии в 2024 году. Это предвещает столкновение с бывшим президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии США.

Вступление бывшего вице-президента в гонку создает непредсказуемую борьбу между бывшим президентом, который помог спровоцировать мятеж в своем стремлении удержаться у власти, и его некогда верным вице-президентом, который сыграл свою роль в прекращении этой попытки помешать демократии.

Пенс публично критиковал Трампа за его утверждение, что Пенс имеет право отменить результаты выборов 2020 года.

В данный момент, бывший президент США гораздо популярнее остальных членов своей политической партии, которые также стремятся занять высокую должность. Уровень поддержки Трампа составляет 53%, в то время как Пенс получил всего 4%.

Майк Пенс

63-летний бывший конгрессмен и губернатор штата Индиана. Участвовал в президентской гонке в 2016 году отчасти потому, что он мог помочь Трампу укрепить социально-консервативную базу GOP.

Пенс часто говорит, что считает себя "христианином, консерватором и республиканцем, именно в таком порядке".

Другие кандидаты в президенты

Некоторые из кандидатов, которые официально заявили о своем желании участвовать в гонке за президентскую номинацию, включают бывшего губернатора Южной Каролины и экс-посла США в ООН Никки Хейли, бизнесмена и консервативного активиста Вивека Рамасвеми, сенатора из Южной Каролины Тима Скотта, бывшего губернатора Арканзаса Асу Хатчинсона, радиоведущего Лерри Элдера и губернатора Флориды Рона Десантиса.

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