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Колишній високопосадовець ФБР зізнався у роботі на російського олігарха

Фото: експосадовець ФБР зізнався у роботі на Дерипаску (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Колишній помічник спеціального агента з контррозвідки в нью-йоркському офісі ФБР Чарльз Макгонігал зізнався у роботі на підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Під час слухань у суді він зізнався, що передавав Дерипасці інформацію про конкурента в обмін на гроші. Так, він отримав 17500 доларів,

глибоко розкаюється" і бере на себе "повну відповідальність і ніколи не мав наміру завдати шкоди США, ФБР або своїй родині".

Затримання Макгонігала

Нагадаємо, що Макгонігал вийшов у відставку з ФБР у 2018 році. Він був затриманий в січні 2023 року після прибуття в аеропорт Кеннеді після подорожі до Шрі-Ланки.

Крім іншого, в ЗМІ повідомляли, що його звинувачують у порушенні санкцій США - нібито він намагався вивести Дерипаску зі списку санкцій.

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