Бывший высокопоставленный чиновник ФБР признался в работе на российского олигарха

Во время слушаний в суде он признался, что передавал Дерипаске информацию о конкуренте в обмен на деньги. Так, он получил 17 500 долларов,
Бывший помощник специального агента по контрразведке в нью-йоркском офисе ФБР Чарльз Макгонигал признался в работе на подсанкционного российского олигарха Олеге Дерипаску.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.
Во время слушаний в суде он признался, что передавал Дерипаске информацию о конкуренте в обмен на деньги. Так, он получил 17 500 долларов,
глубоко раскаивается" и берет на себя "полную ответственность и никогда не собирался нанести ущерб США, ФБР или своей семье".
Напомним, что Макгонигал вышел в отставку из ФБР в 2018 году. Он был задержан в январе 2023 года по прибытии в аэропорт Кеннеди после путешествия в Шри-Ланку.
Кроме прочего, в СМИ сообщали, что его обвиняют в нарушении санкций США - якобы он пытался вывести Дерипаску из списка санкций.
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