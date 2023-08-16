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Бывший высокопоставленный чиновник ФБР признался в работе на российского олигарха

Фото: чиновник ФБР признался в работе на Дерипаске (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Бывший помощник специального агента по контрразведке в нью-йоркском офисе ФБР Чарльз Макгонигал признался в работе на подсанкционного российского олигарха Олеге Дерипаску.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Во время слушаний в суде он признался, что передавал Дерипаске информацию о конкуренте в обмен на деньги. Так, он получил 17 500 долларов,

глубоко раскаивается" и берет на себя "полную ответственность и никогда не собирался нанести ущерб США, ФБР или своей семье".

Задержание Макгонигала

Напомним, что Макгонигал вышел в отставку из ФБР в 2018 году. Он был задержан в январе 2023 года по прибытии в аэропорт Кеннеди после путешествия в Шри-Ланку.

Кроме прочего, в СМИ сообщали, что его обвиняют в нарушении санкций США - якобы он пытался вывести Дерипаску из списка санкций.

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