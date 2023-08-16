ua en ru
Ср, 16 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Колишній високопосадовець ФБР зізнався у роботі на російського олігарха

Новость на русском →
Середа 16 серпня 2023 00:47
Колишній високопосадовець ФБР зізнався у роботі на російського олігарха Фото: експосадовець ФБР зізнався у роботі на Дерипаску (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Колишній помічник спеціального агента з контррозвідки в нью-йоркському офісі ФБР Чарльз Макгонігал зізнався у роботі на підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Під час слухань у суді він зізнався, що передавав Дерипасці інформацію про конкурента в обмін на гроші. Так, він отримав 17500 доларів, відмиті з "Газпром банку" в Росії на Кіпр на банківський рахунок компанії в Нью-Джерсі, а потім на приватний рахунок Макгонігала.

Вирок по справі Макгонігала суд має винести 14 грудня. Сам ексагент заявив, що "глибоко розкаюється" і бере на себе "повну відповідальність і ніколи не мав наміру завдати шкоди США, ФБР або своїй родині".

Затримання Макгонігала

Нагадаємо, що Макгонігал вийшов у відставку з ФБР у 2018 році. Він був затриманий в січні 2023 року після прибуття в аеропорт Кеннеді після подорожі до Шрі-Ланки.

Крім іншого, в ЗМІ повідомляли, що його звинувачують у порушенні санкцій США - нібито він намагався вивести Дерипаску зі списку санкцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФБР Російська Федерація
NEWS
У Столтенберга запропонували Україні відмовитися від територій. МЗС назвало це неприйнятним
У Столтенберга запропонували Україні відмовитися від територій. МЗС назвало це неприйнятним
DAILY
Сергій Наєв: "Вагнерівці" у Білорусі – небезпека, але ще не загроза
Ірина Гамерськашеф-редактор відділу новин Сергій Наєв: "Вагнерівці" у Білорусі – небезпека, але ще не загроза