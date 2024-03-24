Колишній розвідник та спецназівець. В Україні загинув ще один доброволець із Грузії

У війні в Україні загинув ще один доброволець із Грузії. В Україні загинули вже 26 грузинських добровольців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на mtavari.tv .

"Ще один грузинський боєць Тенгіз Ханія загинув в Україні. Ханія - вимушений переселенець з Абхазії, був учасником Абхазької та серпневої воєн 2008 року. Він був колишнім співробітником Розвідувального управління Міноборони Грузії та Другого відділу спеціального призначення МВС", - йдеться у статті.

Доброволець із Грузії Тенгіз Ханія загинув в Україні (mtavari.tv)

За даними журналістів громадянин Грузії воював в Україні з першого дня війни і за цей період двічі був поранений, але після одужання обидва рази повертався на передову.

"Воював на напрямі "Авдіївка - Мар'їнка", у складі "Азову". Загинув днями, потрапивши під ракетний обстріл РФ. Через постійні бої вивезти тіло бійця з поля бою не вдалося.

Як уточнює ЗМІ, в Україні вже загинули 62 грузинські добровольці, які воювали на боці України з початку масштабного вторгнення Росії до країни.