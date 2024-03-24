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Колишній розвідник та спецназівець. В Україні загинув ще один доброволець із Грузії

Україна, Неділя 24 березня 2024 12:53
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Колишній розвідник та спецназівець. В Україні загинув ще один доброволець із Грузії Фото: в Україні загинув ще один доброволець із Грузії (facebook com NGUmainpage)
Автор: Наталія Гурковська

У війні в Україні загинув ще один доброволець із Грузії. В Україні загинули вже 26 грузинських добровольців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на mtavari.tv.

"Ще один грузинський боєць Тенгіз Ханія загинув в Україні. Ханія - вимушений переселенець з Абхазії, був учасником Абхазької та серпневої воєн 2008 року. Він був колишнім співробітником Розвідувального управління Міноборони Грузії та Другого відділу спеціального призначення МВС", - йдеться у статті.

Колишній розвідник та спецназівець. В Україні загинув ще один доброволець із ГрузіїДоброволець із Грузії Тенгіз Ханія загинув в Україні (mtavari.tv)

За даними журналістів громадянин Грузії воював в Україні з першого дня війни і за цей період двічі був поранений, але після одужання обидва рази повертався на передову.

"Воював на напрямі "Авдіївка - Мар'їнка", у складі "Азову". Загинув днями, потрапивши під ракетний обстріл РФ. Через постійні бої вивезти тіло бійця з поля бою не вдалося.

Як уточнює ЗМІ, в Україні вже загинули 62 грузинські добровольці, які воювали на боці України з початку масштабного вторгнення Росії до країни.

Ситуація на фронті

ЗСУ відбили 15 атак російських окупантів на Бахмутському напрямку, утримали позиції на лівобережжі Дніпра в Херсонській області. Авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районам зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та одного складу противника.

Зокрема, як уточнюють у звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ виводять з ладу від 60 до 70% техніки, яку російські війська виставляють у ході атак під Бахмутом. Росіяни із втратами проводять бронетанкові атаки на Лиманському напрямку.

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