Бывший разведчик и спецназовец. В Украине погиб еще один доброволец из Грузии

В войне в Украине погиб еще один доброволец из Грузии. В Украине погибли в общей сложности уже 26 грузинских добровольцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на mtavari.tv .

"Еще один грузинский боец ​​Тенгиз Хания погиб на Украине. Хания - вынужденный переселенец из Абхазии, был участником Абхазской и августовской войн 2008 года. Он был бывшим сотрудником Разведывательного управления Минобороны Грузии и Второго отдела специального назначения МВД", - говорится в статье.

Доброволец из Грузии Тенгиз Хания погиб в Украине (mtavari.tv)

По данным журналистов гражданин Грузии воевал в Украине с первого дня войны и за этот период дважды был ранен, но после выздоровления оба раза возвращался на передовую.

"Воевал на направлении "Авдеевка - Марьинка", в составе "Азова". Погиб на днях, попав под ракетный обстрел РФ. Из-за постоянных боев вывезти тело с поля боя не удалось.

Как уточняет СМИ, в Украине уже погибли 62 грузинских добровольца, воевавших на стороне Украины с начала масштабного вторжения России в страну.