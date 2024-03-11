Колишній речник МЗС став генконсулом України в Торонто

"Новий розділ. Нова відповідальність. Нові можливості просувати інтереси України та українців і наближати Перемогу", - написав він, повідомивши про нову посаду.

Ніколенко подякував міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі та президенту України Володимиру Зеленському за довіру.

Що відомо про Ніколенка

У 2008 році він пройшов конкурс на посаду аташе посольства України в Лівії, де починаючи з 2011 року, коли в Лівії спалахнула громадянська війна, працював там в екстремальних умовах, займався евакуацією українських громадян.

Після повернення із Лівії займався в МЗС України регіоном Північної Африки та Близького Сходу, був помічником Спеціального представника України з питань Близького Сходу та Африки.

Упродовж 2015-2020 років був речником Постійного представництва України при ООН у Нью-Йорку.

З 22 листопада 2020 року займав посаду речника Міністерства закордонних справ України.