Бывший пресс-секретарь МИД стал генконсулом Украины в Торонто

"Новый раздел. Новая ответственность. Новые возможности продвигать интересы Украины и украинцев и приближать Победу", - написал он, сообщив о новой должности.

Николенко поблагодарил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу и президента Украины Владимира Зеленского за доверие.

Что известно об Олеге Николенко?

В 2008 году он прошел конкурс на должность атташе посольства Украины в Ливии, где начиная с 2011 года, когда в Ливии вспыхнула гражданская война, работал там в экстремальных условиях, занимался эвакуацией украинских граждан.

После возвращения из Ливии занимался в МИД Украины регионом Северной Африки и Ближнего Востока, был помощником Специального представителя Украины по Ближнему Востоку и Африке.

В течение 2015-2020 годов был представителем Постоянного представительства Украины при ООН в Нью-Йорке.

С 22 ноября 2020 года занимал должность пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины.