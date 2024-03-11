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Бывший пресс-секретарь МИД стал генконсулом Украины в Торонто

Фото: бывший спикер МИД Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Бывший спикер МИД Олег Николенко стал генконсулом Украины в Торонто (США). В должности спикера министерства иностранных дел он пробыл более трех лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Николенко.

"Новый раздел. Новая ответственность. Новые возможности продвигать интересы Украины и украинцев и приближать Победу", - написал он, сообщив о новой должности.

Николенко поблагодарил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу и президента Украины Владимира Зеленского за доверие.

Что известно об Олеге Николенко?

В 2008 году он прошел конкурс на должность атташе посольства Украины в Ливии, где начиная с 2011 года, когда в Ливии вспыхнула гражданская война, работал там в экстремальных условиях, занимался эвакуацией украинских граждан.

После возвращения из Ливии занимался в МИД Украины регионом Северной Африки и Ближнего Востока, был помощником Специального представителя Украины по Ближнему Востоку и Африке.

В течение 2015-2020 годов был представителем Постоянного представительства Украины при ООН в Нью-Йорке.

С 22 ноября 2020 года занимал должность пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины.

 

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