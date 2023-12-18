Колишній офіцер ГРУ дасть свідчення в МКС про воєнні злочини РФ в України

60-річний екс-офіцер служив у росармії близько 25 років, потім входив до складу найманців "вагнерівців", воював у Сирії, Африці та Україні.

Наразі він написав у МКС заяву про бажання дати свідчення про військову агресію РФ проти України, оскільки брав участь у діях російських загарбників не лише після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року, а й у 2014-му на території Донецької та Луганської областей.

За словами Салікова, він був свідком багатьох злочинів. У своєму листі МКС екс-ГРУшник пише, що накази зазвичай надходять безпосередньо з Міноборони РФ у Москві, а іноді навіть з офісу диктатора Володимира Путіна.

Про що розповів ГРУшник

Чоловік розповів, що брав участь у війні проти України з моменту захоплення Росією Криму у 2014 році. Колишній російський офіцер також підтвердив кампанію Кремля про сфальшований псевдо-"референдум" на Донбасі з метою виправдання вторгнення.

Саліков каже, що ЗС РФ переконали вторгнутися до України у 2014 році брехливою пропагандою та фейковими сюжетами, зокрема про якихось нацистів. Російські військові також проводили на Донбасі "операції під фальшивим прапором", встановлювали міни у цивільних районах, що спричинило багато смертей, у тому числі дітей.

Це робилося з метою ескалації та звинувачення української армії у насильстві проти жителів сходу країни, пояснив екс-ГРУшник і додав, що "у той час як, наприклад, сепаратисти здійснили обстріл міста Донецька".

Також російський полковник у відставці розповів, що був присутнім у цьому районі після широкомасштабного вторгнення РФ до України у лютому минулого року.

"Я був свідком звірств проти мирного населення", - заявив Саліков, та розповів, що також проводилися тортури та страти військовополонених.

Крім того, він пише до суду, що був свідком викрадення дітей.

"Я бачив, як люди зі спецслужб перевозили велику кількість дітей без батьків через кордон до Білорусі", - йдеться у листі до МКС.

За словами Салікова, йшлося про "цілі колони агентів ФСБ, на легкових автомобілях і невеликих мікроавтобусах".

Приїзд до Нідерландів

Екс-офіцер також повідомив, що разом із сім'єю зміг виїхати з РФ у червні 2022 року, тимчасово проживав на Кіпрі, а потім через Сербію та інші країни виїхав до Нідерландів, де заявив про бажання дати суду в Гаазі цінні свідчення про воєнні злочини російських загарбників, та накази про їх скоєння.

Колишній полковник ГРУ Ігор Саліков у Нідерландах заявив про намір дати свідчення в МКС про воєнні злочини РФ в Україні (фото: eenvandaag.assets.avrotros.nl)

Спецтрибунал над РФ за агресію проти України

Нагадаємо, близько сорока країн входять до групи, яка працює над створенням спеціального трибуналу для залучення РФ за скоєні злочини в Україні.

Як раніше заявляв член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у ВР Федір Веніславський, такий міжнародний спеціальний трибунал може запрацювати вже наступного року.

Тим часом генеральний прокурор Латвії Юріс Стуканс заявив про те, що спецтрибунал для РФ "можна створити вже завтра", але для цього потрібне бажання.