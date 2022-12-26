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Колишній офіс російського "Сбербанку" в центрі Києва продадуть з аукціону

Фото: офіс "Сбербанку" в центрі Києва продадуть з аукціону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Аукціон з продажу офісу АТ "МР БАНК" (раніше - "Сбербанк Росії") відбудеться в системі Prozorro.Продажі 5 січня 2023 року. На торги виставлено колишнє відділення банку у самому центрі Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Фонду гарантування вкладів фізосіб.

За даними прес-служби, загалом до складу лоту увійшли нежитлові приміщення, площею понад 1 тис. кв. м. Будівля на вул. Велика Васильківська, 85-87 розміщується за 500 метрів від станцій метро "Олімпійська" та "Палац Україна". Приміщення обладнано усіма інженерними мережами.

Початкова ціна реалізації лота 83,35 млн гривень. Кошти, отримані від продажу активу, Фонд спрямує на розрахунки з кредиторами АТ "МР БАНК".

Торги пройдуть за англійською моделлю аукціону. Участь в аукціоні можуть взяти юридичні та фізичні особи , окрім російської федерації або осіб, пов'язаних з державою-агресором. Стежити за перебігом торгів можуть усі охочі.

Нагадаємо, у 2021 році російській "Сбербанк" в Україні було перейменовано на "Міжнародний резервний банк" ("МР Банк").

Рішення про закриття російських банків в Україні було ухвалено одразу після вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

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