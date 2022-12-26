Колишній офіс російського "Сбербанку" в центрі Києва продадуть з аукціону

За даними прес-служби, загалом до складу лоту увійшли нежитлові приміщення, площею понад 1 тис. кв. м. Будівля на вул. Велика Васильківська, 85-87 розміщується за 500 метрів від станцій метро "Олімпійська" та "Палац Україна". Приміщення обладнано усіма інженерними мережами.

Початкова ціна реалізації лота 83,35 млн гривень. Кошти, отримані від продажу активу, Фонд спрямує на розрахунки з кредиторами АТ "МР БАНК".

Торги пройдуть за англійською моделлю аукціону. Участь в аукціоні можуть взяти юридичні та фізичні особи , окрім російської федерації або осіб, пов'язаних з державою-агресором. Стежити за перебігом торгів можуть усі охочі.

Нагадаємо, у 2021 році російській "Сбербанк" в Україні було перейменовано на "Міжнародний резервний банк" ("МР Банк").