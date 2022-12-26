RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бывший офис российского "Сбербанка" в центре Киева будет продан с аукциона

Фото: офис "Сбербанка" в центре Киева продадут с аукциона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Аукцион по продаже офиса АО "МР БАНК" (ранее - "Сбербанк России") пройдет в системе Prozorro. Продажи 5 января 2023 года. На торги выставлено бывшее отделение банка в самом центре Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов физлиц.

По данным пресс-службы, в состав лота вошли нежилые помещения, площадью более 1 тыс. кв. м. Здание на ул. Большая Васильковская, 85-87 находится в 500 метрах от станций метро "Олимпийская" и "Дворец Украина". Помещение оборудовано всеми инженерными сетями.

Начальная цена реализации лота 83,35 млн гривен. Средства, вырученные от продажи актива, Фонд направит на расчеты с кредиторами АО "МР БАНК".

Торги пройдут по английской модели аукциона. Участие в аукционе могут принять юридические и физические лица, кроме российской федерации или лиц, связанных с государством-агрессором. Следить за ходом торгов могут все желающие.

Напомним, в 2021 году российский "Сбербанк" в Украине был переименован в "Международный резервный банк" ("МР Банк").

Решение о закрытии российских банков в Украине было принято сразу после вторжения РФ в Украину 24 февраля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сбербанк РоссииНациональный банк Украины