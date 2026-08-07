Колишній морпіх США може помирати у в'язниці в Росії - Reuters

У якому стані перебуває Гілман

За словами Еріка Лебсона, головного стратега правозахисної організації Global Reach, яка представляє родину, 32-річного Гілмана годують через зонд. Білий дім і Держдепартамент США неодноразово закликали Москву звільнити його для термінового лікування в США.

Гілмана утримували у в'язниці Воронежа - приблизно за 550 км на південь від Москви. У кінці червня його перевели з в'язничної лікарні до психіатричного відділення цивільної лікарні швидкої допомоги в кататоноподібному стані, який оцінили як "дисоціативний ступор".

За класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, дисоціативний ступор описується як "глибоке зменшення чи відсутність довільних рухів і нормальної реакції на зовнішні подразники".

За словами Лебсона, Гілман не може спілкуватися, отримує їжу та рідину через зонд, а його очі залишаються заплющеними. Через цей стан він не може бути присутнім на судових засіданнях.

"Схоже, він не отримує потрібного йому догляду, і ми дуже стурбовані за його життя й безпеку", - заявила Елізабет Річардс, директорка з адвокації та досліджень заручників у Foley Foundation, яка стежить за справою.

Чи піднімали це питання на дипломатичному рівні

Джерело, обізнане із ситуацією, розповіло Reuters, що дізналось через контакти в Держдепартаменті: держсекретар Марко Рубіо порушив справу Гілмана під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Манілі 23 липня. Яку відповідь дав Лавров, джерело не знає.

"Ми глибоко стурбовані станом здоровʼя Роберта Гілмана та продовженням його утримання під вартою", - заявили в Держдепартаменті. Посольство Росії на запити про коментар не відповіло.

Високопосадовець адміністрації Трампа повідомив, що влада "уважно відстежує справу пана Гілмана та неодноразово й наполегливо зверталась до росіян із закликом повернути його до США".

Чому родину не пускають до Гілмана

За словами Лебсона, російська лікарня заборонила матері Гілмана відвідувати сина, попри те що в неї є судовий дозвіл на побачення. Консульські посадовці США час від часу могли відвідувати Гілмана у в'язниці, однак ні їх, ні його російського адвоката не пускають до лікарні.

"Я боюся за брата більше, ніж будь-коли з початку цього жахливого кошмару", - заявила сестра Гілмана Лексі Гадсон. "Я боюся, що більше ніколи не побачу його, якщо росіяни його не звільнять. Боюся, що він може померти".

Історія справи

Гілман, який служив у морській піхоті США з серпня 2019-го по серпень 2020 року, був заарештований 17 січня 2022 року у Воронежі під час поїздки потягом. За даними російських державних медіа, його затримали за нібито удар ногою по поліцейському в стані сп'яніння.

Втім, його батько Володимир Гілман, який емігрував до Массачусетсу з Росії, у колонці для Boston Globe 11 жовтня 2024 року написав, що звинувачення були неправдивими - син захворів під час інциденту й випадково зачепив офіцера ногою. Сам офіцер не постраждав, зняв звинувачення й не надав доказів на суді.

Роберта Гілмана засудили до 4,5 років увʼязнення. За словами батька, родина ще в березні 2023 року просила Держдепартамент визнати сина "неправомірно затриманим" - цей статус зробив би його звільнення пріоритетом для уряду США. Reuters не змогло з'ясувати, чому таке визначення досі не надали — за словами Лебсона, Рубіо взагалі не присвоював цей статус жодному американцю, ув'язненому в Росії, відколи Трамп розпочав другий термін.

Російські державні медіа повідомляли, що у 2024 році термін Гілмана продовжили до 10 років нібито за напад на працівників в'язниці. Лебсон і Річардс заперечують ці звинувачення, стверджуючи, що охоронці утримували Гілмана в надзвичайно жорстких умовах, катували його та вводили препарати, що змінюють свідомість - саме це, за їхніми словами, і призвело до переведення в цивільну лікарню.

"Ми серйозно стурбовані тим, що можемо побачити ситуацію, подібну до історії Отто Вармбіра", - сказав Лебсон, згадавши американського студента, якого звільнила Північна Корея в комі у 2017 році після 17 місяців увʼязнення - Вармбір помер того ж місяця в лікарні США від тяжкого ураження мозку невідомого походження, так і не прийшовши до тями.