Колишній клуб Яремчука виставлено на продаж: власник не витримав тиску вболівальників

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AS .

Сінгапурський бізнесмен та його група Meriton Holdings готові продати 91,5% акцій клубу за 350-400 мільйонів євро. Ця інформація з'явилася в агентствах, які спеціалізуються на операціях, пов'язаних з футбольним ринком.

Іспанський ЗМІ отримав доступ до документа, який циркулює серед інвестиційних фондів, та оприлюднив деякі цитати з нього. Зокрема, там зазначається, що "соціальна ситуація характеризується напруженістю щодо власників: вболівальники регулярно висловлюють свій протест проти них, навіть під час матчів".

У профайлі також зазначається, що клуб має борг у розмірі 340 млн євро, потребує інвестування близько 150 млн євро для завершення реконструкції стадіону. Крім того, повідомляється, що у 15 з 25 гравців команди закінчуються контракти протягом наступних двох років, що також вимагатиме інвестицій.

Пітер Лім став власником "Валенсії" у 2014 році. За цей час він вклав у клуб 290 млн євро. Але не зумів налагодити контакт з уболівальниками, та й суто спортивні результати колективу не вражають. В останніх сезонах "кажани" балансують в другій частині турнірної таблиці з постійною загрозою пониження в класі.

У поточному чемпіонаті команда взагалі видала найгірший старт у 21 столітті. Після дев'яти турів вона має лише шість очок і перебуває у таблиці Ла Ліги на 18-му місці.

Минулого сезону за "Валенсію" грав форвард збірної України Роман Яремчук. У 29 матчах, проведених в усіх турнірах, він забив чотири голи. Українець виступав за "кажанів" на правах оренди від бельгійського "Брюгге".

Футбольний клуб "Валенсія": що відомо

Заснований 18 березня 1919 року. Один з найвідоміших і найпопулярніших клубів Іспанії.

Шестиразовий чемпіон та восьмиразовий володар Кубку Іспанії. Переможець Кубку кубків та Кубку УЄФА. Команда двічі грала в фіналі Ліги чемпіонів. В історичній класифікації вищого дивізіону Іспанії клуб посідає четверте місце, одразу після трійки грандів – "Реала", "Барселони" та "Атлетіко".