Бывший клуб Яремчука выставлен на продажу: владелец не выдержал давления болельщиков

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AS .

Сингапурский бизнесмен и его группа Meriton Holdings готовы продать 91,5% акций клуба за 350-400 миллионов евро. Эта информация появилась в агентствах, специализирующихся на операциях, связанных с футбольным рынком.

Испанское СМИ получило доступ к документу, циркулирующему среди инвестиционных фондов, и обнародовало некоторые цитаты из него. В частности, там отмечается, что "социальная ситуация характеризуется напряженностью по отношению к владельцам: болельщики регулярно выражают свой протест против них, даже во время матчей".

В профайле также отмечается, что клуб имеет долг в размере 340 млн. евро, требует инвестирования около 150 млн. евро для завершения реконструкции стадиона. Кроме того, сообщается, что у 15 из 25 игроков команды заканчиваются контракты в течение следующих двух лет, что также потребует инвестиций.

Питер Лим стал владельцем "Валенсии" в 2014 году. За это время он вложил в клуб 290 млн. евро. Но не сумел наладить контакт с болельщиками, да и спортивные результаты коллектива не впечатляют. В последних сезонах "летучие мыши" балансируют во второй части турнирной таблицы с постоянной угрозой понижения в классе.

В текущем чемпионате команда вообще выдала худший старт в 21 веке. После девяти туров она имеет всего шесть очков и находится в таблице Ла Лиги на 18-м месте.

В прошлом сезоне за "Валенсию" играл форвард сборной Украины Роман Яремчук. В 29 матчах, проведенных во всех турнирах, он забил четыре гола. Украинец выступал за "летучих мышей" на правах аренды от бельгийского "Брюгге".

Футбольный клуб "Валенсия": что известно

Основан 18 марта 1919 года. Один из самых известных и популярных клубов Испании.

Шестикратный чемпион и восьмикратный обладатель Кубка Испании. Победитель Кубка Кубков и Кубка УЕФА. Команда дважды играла в финале Лиги чемпионов. В исторической классификации высшего дивизиона Испании клуб занимает четвертое место сразу после тройки грандов - "Реала", "Барселоны" и "Атлетико".