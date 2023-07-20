UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Колишній клуб Реброва звільнив росіянина після фіаско з чемпіоном Фарер у Лізі чемпіонів

Фото: Станіслав Черчесов спакував валізи до Росії (facebook.com/fradi.hu)
Автор: Антон Федорців

Угорський "Ференцварош" негайно звільнив Станіслава Черчесова з посади головного тренера після розгромної поразки від фарерського "Клаксвіка" в 1-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

59-річний екс-керманич збірної Росії став безробітним. Він працював у Будапешті два роки, встиг завоювати 2 чемпіонські титули з командою, яку раніше тренував українець Сергій Ребров, і мав ще рік за контрактом із "Фраді".

Перший тривожний дзвінок для будапештців пролунав тиждень тому, коли "Ференцварош" не зміг розібратися з чемпіоном Фарерських островів на виїзді (0:0). Утім, справжній холодний душ чекав на фанатів угорського гранда вдома.

"Фраді" пропустили тричі ще до перерви. Спершу дубль оформив досвідчений півзахисник Фредеріксберг (один м'яч – із пенальті), а в доданий арбітром час Кассі довів рахунок до розгромного. Оформити камбек підопічні Черчесова не спромоглися.

У другій половині "Ференцварошу" не допомогли ані серія замін, ані груба гра. Будапештці лише зібрали три "гірчичники" та з ганьбою припинили виступи в Лізі чемпіонів. Натомість "Клаксвік" у наступному раунді протистоятиме шведському "Хекену". Матчі відбудуться 25 липня і 1 серпня.

До слова, напередодні УЄФА відреагував на участь команд із Криму в російській Другій лізі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ліга чемпіонів