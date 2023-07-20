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Бывший клуб Реброва уволил россиянина после фиаско с чемпионом Фарер в Лиге чемпионов

Фото: Станислав Черчесов упаковал чемоданы в Россию (facebook.com/fradi.hu)
Автор: Антон Федорцив

Венгерский "Ференцварош" после разгромного поражения от фарерского "Клаксвика" в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов немедленно уволил Станислава Черчесова с поста главного тренера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

59-летний экс-наставник сборной России стал безработным. Он трудился в Будапеште два года, успел завоевать 2 чемпионских титула с командой, которую раньше тренировал украинец Сергей Ребров, и имел еще год по контракту с "Фради".

Первый тревожный звонок для будапештцев раздался неделю назад, когда "Ференцварош" не смог разобраться с чемпионом Фарерских островов на выезде (0:0). Впрочем, настоящий холодный душ ждал фанатов венгерского гранда дома.

"Фради" пропустили трижды еще до перерыва. Сначала дубль оформил опытный полузащитник Фредериксберг (один мяч – с пенальти), а в добавленное арбитром время Касси довел счет до разгромного. Оформить камбэк подопечные Черчесова не смогли.

Во второй половине "Ференцварошу" не помогли ни серия замен, ни грубая игра. Будапештцы собрали три "горчичника" и с позором прекратили выступления в Лиге чемпионов. В свою очередь "Клаксвик" в следующем раунде будет противостоять шведскому "Хекену". Матчи пройдут 25 июля и 1 августа.

К слову, накануне УЕФА отреагировал на участие команд из Крыма в российской Второй лиге.

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