Колишній керівник Mastercard очолив Світовий банк

Виконавча рада Світового банку підтримала призначення на посаду президента колишнього виконавчого директора Mastercard Аджая Бангу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-служубу Світового банку.
"Щиро вітаю Аджая Бангу з обранням президентом Світового банку. Аджай Банга привнесе на цю важливу посаду необхідні лідерські та управлінські навички, досвід життя та роботи на ринках, що розвиваються, а також знання у фінансовій сфері", - заявила міністра фінансів США Джанет Єллен.
Вона зауважила, що Банга очолить Світовий банк у критичний момент у його історії.
"Аджай розуміє, що виклики, які постали перед нами - від боротьби зі зміною клімату, пандеміями й нестабільністю, до ліквідації крайньої бідності та сприяння спільному процвітанню, - глибоко пов’язані між собою", - зазначила Єллен.
співзасновником Інституту кіберготовності та був віце-головою Економічного клубу Нью-Йорка. У 2012 році був нагороджений медаллю Асоціації зовнішньої політики, у 2016 році - нагородою Падма Шрі від президента Індії, у 2019 році - медаллю пошани Елліс-Айленд та нагородою за глобальне лідерство Ради міжнародного взаєморозуміння, а також нагородою "Видатні друзі громадської служби Сінгапуру".
Раніше РФ вимагала перепід'єднати "Россельхозбанк" до SWIFT серед "п'яти системних проблем" Чорноморської угоди.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що пропозиція генсека ООН Антоніу Гутерріша щодо продовження угоди про безпечний чорноморський експорт українського зерна може мати успіх лише у разі колективного тиску міжнародної спільноти на Росію.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.