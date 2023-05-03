Колишній керівник Mastercard очолив Світовий банк

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-служубу Світового банку.

"Щиро вітаю Аджая Бангу з обранням президентом Світового банку. Аджай Банга привнесе на цю важливу посаду необхідні лідерські та управлінські навички, досвід життя та роботи на ринках, що розвиваються, а також знання у фінансовій сфері", - заявила міністра фінансів США Джанет Єллен.

Вона зауважила, що Банга очолить Світовий банк у критичний момент у його історії.

"Аджай розуміє, що виклики, які постали перед нами - від боротьби зі зміною клімату, пандеміями й нестабільністю, до ліквідації крайньої бідності та сприяння спільному процвітанню, - глибоко пов’язані між собою", - зазначила Єллен.