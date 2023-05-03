Бывший руководитель Mastercard возглавил Всемирный банк
Исполнительный совет Всемирного банка поддержал назначение на пост президента бывшего исполнительного директора Mastercard Аджая Банга.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Всемирного банка.
"Искренне поздравляю Аджая Бангу с избранием президентом Всемирного банка. Аджай Банга привнесет на этот важный пост необходимые лидерские и управленческие навыки, опыт жизни и работы на развивающихся рынках, а также знания в финансовой сфере", - заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
Она отметила, что Банга возглавит Всемирный банк в критический момент его истории.
"Аджай понимает, что предстоящие вызовы - от борьбы с изменением климата, пандемиями и нестабильностью, до ликвидации крайней бедности и содействия совместному процветанию, - глубоко связаны между собой", - отметила Еллен.
Аджай Банг ранее был президентом и генеральным директором Mastercard. Он был почетным главой Международной торговой палаты, исполняя обязанности главы в 2020-2022 годах. Он также является соучредителем Института киберготовности и был вице-председателем Экономического клуба Нью-Йорка. В 2012 году был награжден медалью Ассоциации внешней политики, в 2016 году – наградой Падма Шри от президента Индии, в 2019 году – медалью уважения Эллис-Айленд и наградой за глобальное лидерство Совета международного взаимопонимания, а также наградой "Выдающиеся друзья общественной службы Сингапура".
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