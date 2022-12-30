Колишній головний рабин Москви закликає євреїв залишити Росію, поки вони можуть
Колишній головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт заявляє, що євреї повинні залишити Росію, поки вони ще можуть це зробити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Коли ми озираємося на всю російську історію, то в час, коли політична система країни перебуває у небезпеці, її уряд намагається спрямувати гнів і невдоволення мас на єврейську громаду. Ми бачили це в царські часи і наприкінці сталінського режиму", - наголосив Гольдшмідт.
І додав, що неозброєним оком бачить зростання антисемітизму, оскільки Росія повертається до нового типу Радянського Союзу, крок за кроком опускаючи залізну завісу.
"Тому я вважаю, що найкращий варіант для російських євреїв - виїхати", - зауважує рабин.
Як розповідає Guardian, сам Гольдшмідт пішов у відставку і залишив Росію в липні цьогоріч, після того, як відмовився підтримати російське вторгнення в Україну.
"На лідерів громад чинився тиск, щоб вони підтримали війну, і я відмовився це робити. Я подав у відставку, оскільки залишатися на посаді головного рабина Москви було б проблемою для громади через репресивні заходи, вжиті проти дисидентів", - згадує він.
Видання нагадує, що протягом останніх 100 років російські євреї емігрували десятками тисяч, спочатку до Європи та Америки, а у другій половині ХХ століття - до Ізраїлю. За переписом 1926 року в тодішньому Радянському Союзі було понад 2,672 млн євреїв, 59% з них мешкало в Україні. Сьогодні в Російській Федерації залишилося лише близько 165 тисяч євреїв зі 145 млн населення.
На думку Гольдшмідта, з початку війни від 25% до 30% тих, хто залишався напередодні російської агресії, виїхали або планували це зробити. При цьому процес прискорився, коли у вересні було оголошено мобілізацію.
"Є частина російського суспільства, яку називають creacle, креативний клас лідерів бізнесу та культури, інтелектуалів і митців. І я думаю, що можна з упевненістю сказати, що великий відсоток цих людей залишив Росію, яка є і буде дуже згубним для російського суспільства", - констатував рабин.
Нагадаємо, у липні російський уряд закрив російське відділення Єврейського агентства "Сохнут" - некомерційної організації, яка сприяє імміграції в Ізраїль. Переговори ізраїльської делегації з російськими чиновниками з Мін'юсту та МЗС щодо статусу "Сохнут" у Росії зайшли в глухий кут.
Пізніше Ізраїль вирішив направити в Москву урядову делегацію через спроби припинити роботу Єврейського агентства. У самому Ізраїлі назвали спроби закриття "Сохнут" у Росії серйозною подією, яка вплине на відносини між країнами.
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