Колишніх нардепа, замміністра та директора "Укрвугілля" запідозрили в махінаціях з вугіллям

За даними джерел РБК-Україна, у махінаціях підозрюють:

ексзаступника міністра енергетики (2020-2021 рр.) Максима Немчинова;

екснардепа, експершого заступника голови комітету з питань будівництві, містобудування, ЖКГ та регіональної політики Верховної Ради, бенефіціара приватної компанії Володимира Вечерка;

ексдиректора ДП "Укрвугілля" Михайла Волошина.

За даними слідства, наприкінці липня 2022 року через воєнні дії ринок вугілля в Україні був обмежений. З метою сталого проходження опалювального сезону 2022/2023 Кабінет Міністрів України зобов’язав ДП "Укрвугілля" постачати енергоносій визначеним виробникам електричної енергії, зокрема державному ПАТ "Центренерго".

Попри такі обмеження, бенефіціар приватної компанії, яка мала договір з ДП "Укрвугілля", у змові з ексзаступником міністра енергетики України схилив директора ДП до продажу вугілля його компанії, яка до того ж мала понад 50 млн гривень заборгованості перед ДП "Укрвугілля".

У результаті "Укрвугілля" поставило приватній компанії майже 24 тисячі тонн сировини, яку та перепродала з надлишком у майже 20 млн гривень.

Водночас ПАТ "Центренерго" недоотримало 12,5 тисяч тонн вугілля та було змушене викупити його у жовтні 2022 року за значно вищою ціною, переплативши майже 12 млн гривень.

Зазначається, що наразі триває досудове розслідування, встановлюються усі причетні особи.