Бывших нардепа, замминистра и директора "Укругля" заподозрили в махинациях с углем

Национальное антикоррупционное бюро на Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении трем лицам в нанесении почти 12 млн гривен ущерба государственному энергопроизводителю "Центрэнерго".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБ У и САП.
По данным источников РБК-Украина, в махинациях подозревают:
По данным следствия, в конце июля 2022 из-за военных действий рынок угля в Украине был ограничен. С целью постоянного прохождения отопительного сезона 2022/2023 Кабинет Министров Украины обязал ГП "Укруголь" поставлять энергоноситель определенным производителям электрической энергии, в частности, государственному ПАО "Центрэнерго".
Несмотря на такие ограничения, бенефициар частной компании, имевшей договор с ГП "Укруголь", в сговоре с эксзамминистра энергетики Украины склонил директора ГП к продаже угля его компании, которая к тому же имела более 50 млн гривен задолженности перед ГП "Укруголь".
В результате "Укруголь" поставило частной компании почти 24 тысячи тонн сырья, которое перепродала с избытком в почти 20 млн гривен.
В то же время ПАО "Центрэнерго" недополучило 12,5 тысячи тонн угля и было вынуждено выкупить его в октябре 2022 года по значительно более высокой цене, переплатив почти 12 млн гривен.
Отмечается, что сейчас идет досудебное расследование, устанавливаются все причастные лица.
Напомним, недавно мы сообщали, что НАБУ завело новое уголовное дело по закупкам, которое связано с расследованием по приобретению "Укрнафтой" насосно-компрессорных труб у "Интерпайпа" по завышенным ценам.
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