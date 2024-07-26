Бывших нардепа, замминистра и директора "Укругля" заподозрили в махинациях с углем

По данным источников РБК-Украина, в махинациях подозревают:

экс-замминистра энергетики (2020-2021 гг.) Максима Немчинова;

экс-нардепа, первого заместителя председателя комитета по строительству, градостроительству, ЖКХ и региональной политики Верховной Рады, бенефициара частной компании Владимира Вечерко;

экс-директора ГП "Укруголь" Михаила Волошина.

По данным следствия, в конце июля 2022 из-за военных действий рынок угля в Украине был ограничен. С целью постоянного прохождения отопительного сезона 2022/2023 Кабинет Министров Украины обязал ГП "Укруголь" поставлять энергоноситель определенным производителям электрической энергии, в частности, государственному ПАО "Центрэнерго".

Несмотря на такие ограничения, бенефициар частной компании, имевшей договор с ГП "Укруголь", в сговоре с эксзамминистра энергетики Украины склонил директора ГП к продаже угля его компании, которая к тому же имела более 50 млн гривен задолженности перед ГП "Укруголь".

В результате "Укруголь" поставило частной компании почти 24 тысячи тонн сырья, которое перепродала с избытком в почти 20 млн гривен.

В то же время ПАО "Центрэнерго" недополучило 12,5 тысячи тонн угля и было вынуждено выкупить его в октябре 2022 года по значительно более высокой цене, переплатив почти 12 млн гривен.

Отмечается, что сейчас идет досудебное расследование, устанавливаются все причастные лица.