Колишніх керівників Siemens судитимуть у Німеччині за турбіни для режиму Путіна

У заяві суду, наданій агентству Reuters, ідеться про те, що суд Гамбурга ухвалив рішення про продовження судового розгляду стосовно двох із них, тоді як кримінальне переслідування решти трьох було припинено, оскільки розслідування не знайшло достатніх підстав для продовження справи.

У заяві суду йдеться, що прокуратура оскаржила рішення про припинення справи проти трьох осіб.

Німецькі судові органи не назвали імен жодного з обвинувачених у цій справі.

Представник Siemens заявив, що компанія не може коментувати поточні судові розгляди, але повідомив, що справа не спрямована проти Siemens, і зазначені особи більше не працюють у компанії.

Представник Siemens Energy відмовився від коментарів, оскільки двоє обвинувачених не є нинішніми співробітниками Siemens Energy. Siemens Energy була виділена з Siemens після подій, які є предметом судового переслідування, і володіє колишнім турбінним бізнесом Siemens.

Західним компаніям заборонено постачати до Криму енергію або енергетичне обладнання відповідно до санкцій Європейського Союзу і США, введених у відповідь на окупацію півострова Росією в 2014 році.

Незважаючи на санкції, у 2017 році турбіни Siemens для вироблення електроенергії було поставлено на дві електростанції, які Москва будувала в Криму.

На той час компанія Siemens заявила, що поставила турбіни російському замовнику, розраховуючи, що вони будуть встановлені на електростанціях у Росії, і не знала про плани відправки їх до Криму.