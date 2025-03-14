Бывших руководителей Siemens будут судить в Германии за турбины для режима Путина

В заявлении суда, предоставленном агентству Reuters, говорится, что суд Гамбурга принял решение о продолжении судебного разбирательства в отношении двоих из них, тогда как уголовное преследование остальных троих было прекращено, поскольку расследование не нашло достаточных оснований для продолжения дела.

В заявлении суда говорится, что прокуратура обжаловала решение о прекращении дела против трех человек.

Немецкие судебные органы не назвали имен ни одного из обвиняемых по этому делу.

Представитель Siemens заявил, что компания не может комментировать текущие судебные разбирательства, но сообщил, что дело не направлено против Siemens, и указанные лица больше не работают в компании.

Представитель Siemens Energy отказался от комментариев, поскольку двое обвиняемых не являются нынешними сотрудниками Siemens Energy. Siemens Energy была выделена из Siemens после событий, которые являются предметом судебного преследования, и владеет бывшим турбинным бизнесом Siemens.

Западным компаниям запрещено поставлять в Крым энергию или энергетическое оборудование в соответствии с санкциями Европейского Союза и США, введенными в ответ на оккупацию полуострова Россией в 2014 году.

Несмотря на санкции, в 2017 году турбины Siemens для выработки электроэнергии были поставлены на две электростанции, строившиеся Москвой в Крыму.

В то время компания Siemens заявила, что поставила турбины российскому заказчику, рассчитывая, что они будут установлены на электростанциях в России, и не знала о планах отправки их в Крым.